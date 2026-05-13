Старший сержант из Слюдянки с позывным «Октябренок» погиб в зоне проведения СВО

IrkutskMedia, 13 мая. Сегодня в Свято-Никольском храме города Слюдянки простятся с участником специальной военной операции Юрием Лапшиным. Боец пал при выполнении задач в составе отделения связи танкового батальона 25 апреля 2026 года.
Юрий Александрович родился 1 марта 1982 года в Слюдянке. Окончил школу № 4, а после окончания его призвали на срочную службу в пограничные войска на Дальнем Востоке. После армии он продолжил служить в отделе милиции по Слюдянскому району, где проявил себя как профессионал.
В 2013 году Юрий был командирован в Дагестан для выполнения задач контртеррористической операции, получив статус ветерана боевых действий. После выхода на пенсию он продолжал работать в охранных организациях и на Карьере Перевал.
Осенью 2022 года Юрий был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. За храбрость и мужество, проявленные в бою, он был награжден Георгиевским крестом 4 степени.
У Юрия остались родители, супруга Екатерина, сын и дочь. Его жена, будучи волонтером «Озеро сердце», ежедневно готовила и направляла гуманитарную помощь на фронт.