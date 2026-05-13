В Самарской области отменили режим «Ковер» и беспилотную опасность

САРАТОВ, 13 мая — РИА Новости. Режимы «Ковер» и беспилотной опасности отменены на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Закрытие воздушного пространства действовало в регионе с 5.36 мск, режим опасности атаки БПЛА — с 5.18 мск.
«Отбой беспилотной опасности, снят режим “Ковер” на территории Самарской области», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».
