Силы ПВО сбили 286 украинских БПЛА над регионами России за ночь

В ведомстве заявили: «В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 12 мая до 7:00 мск 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 286 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
Отмечается, что цели были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, республиками Калмыкия и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в тот же день в Ярославле обломок сбитого при отражении воздушной атаки БПЛА попал в промышленный объект. Глава региона Михаил Евраев сообщил, что большинство вражеских целей были сбиты силами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его данным, в результате происшествия пострадавших нет.