Аэропорт Геленджика остается закрытым утром 13 мая. Временные ограничения в воздушной гавани ввели ночью.
Аэропорт не обслуживает рейсы. Прием и выпуск воздушных судов приостановили для обеспечения безопасности полетов. В Краснодарском крае действует беспилотная опасность.
Напомним, за ночь 13 мая над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА. В Темрюкском районе пострадали два человека. Повреждены частные дома, на одном из предприятий произошел пожар.
По обновленной информации, аэропорт Геленджика возобновил работу. Об этом сообщили в Росавиации. Напомним, воздушная гавань принимает рейсы с 8:30 до 20:00.
