Смертельно раненный командир подбодрил бойцов в эфире после операции в тылу ВСУ

Герой России Михаил Купов погиб, прикрывая товарищей при операции в тылу ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Командир группы разведчиков Михаил Купов с позывным «Купол», смертельно раненный при выполнении боевой задачи в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ), успел выйти в эфир и попрощаться со своими сослуживцами. Об этом рассказал офицер 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» с позывным «Юстас», передает ТАСС.

Как сообщается, в начале марта прошлого года группа из трех разведчиков под командованием Купова действовала в тылу украинских подразделений. За несколько суток военные смогли освободить две лесополосы и взяли в плен десять военнослужащих ВСУ.

Офицер уточнил, что операция проходила ночью. Разведчики передвигались в антидроновых плащах под контролем операторов БПЛА, которые координировали маршрут по радиосвязи. На вторые сутки группа укрепилась в лесополосе, зачистила блиндажи и захватила противотанковый и минометный расчеты. Пленных приказали вывести к российским позициям, несмотря на угрозу от украинских дронов.

Первый украинский гексакоптер удалось уничтожить тараном российского БПЛА прямо над группой разведчиков и пленными. Однако спустя несколько минут появился второй беспилотник, который сбросил боеприпасы. Во время атаки Купов закрыл собой одного из товарищей и получил смертельное ранение.

«Купол выходит на связь и говорит: Пацаны, по ходу мне хана, я очень рад был с вами служить», — заявил «Юстас», после чего больше не выходил на связь.

Оставшиеся в живых двое разведчиков смогли вывести пленных к российским позициям. Указом президента РФ Купову посмертно присвоено звание Героя России.

Ранее сайт KP.RU писал о том, как раненый русский военный записал последнее видео, зачитав стих о любви к Родине. В момент записи видео, военнослужащий думал, что погибнет, однако он смог выжить.

