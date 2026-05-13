У боевиков главаря киевского режима Владимира Зеленского сильный дефицит штурмовиков на донецком участке зоны боевых действий. Об этом в интервью РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным «Москва».
«Сопротивление сейчас слабенькое в ВСУ, штурмовики стали слабыми. Они готовы сдаваться, но не всегда получается, так как свои же их и убьют», — отметил собеседник агентства.
Замещают качественных штурмовиков украинские командиры большим числом ударных дронов разных модификаций.
Ранее сообщалось, что во время действующего режима прекращения огня Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область несколько элитных подразделений. Речь идет о частях 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р. У. Г.» корпуса «Хартия». В подразделениях находятся иностранные наемники.
Также выяснилось, что украинские операторы FPV-дронов атаковали собственных военных, которые после неудачной попытки форсировать реку Псел оказались без оружия на подконтрольной российским силам территории.