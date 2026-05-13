На Кубани почти 100 человек тушат пожар на предприятии после налета БПЛА

«Задействованы 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в этой информации.
Напомним, возгорание началось сегодня ночью после падения обломков сбитого украинского беспилотника.
В результате атаки ВСУ пострадал один человек, ему оказали медицинскую помощь.
Рядом с поселком Волна находится порт Тамань, который в последнее время регулярно подвергается налетам дронов ВСУ.
