Лавров напомнил об атаках Украины на жилые кварталы в российских городах

Киевский режим, особенно в последнее время, с целью провокаций сознательно устраивает атаки на жилые кварталы в городах России. Причем, бьет туда, где нет никаких военных объектов. Об этом в интервью каналу RT India заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Особенно в последнее время украинские террористы организуют провокации на российской территории, сознательно направляя свои дроны и ракеты по жилым кварталам, где вообще не существует никаких военных объектов», — отметил российский дипломат.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона пересмотрит позицию по переговорам по урегулированию ситуации на Украине из-за окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма.