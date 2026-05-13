Вооруженные силы Украины могут уйти из Мирнограда в Донецкой Народной Республике, поскольку положение боевиков Зеленского в городе тяжелое. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК-Украина.
По словам собеседника издания, есть проблемы у ВСУ и в Покровске, однако командование пока не ставит задачу покинуть город. Там положение у украинских военных терпимое. В их задачи входит ведение позиционных боев.
Остаются боевики Зеленского и в Мирнограде, но там ситуация значительно сложнее, поэтому контролируемый уход может иметь место.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ бегут с занимаемых позиций из-за отсутствия снабжения и ротации. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Харьковской области. Там из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость.