Один день боевых действий обходится Украине в 450 миллионов долларов. Об этом заявил глава МИД страны Андрей Сибига. Его слова приводит издание «Страна».
Украинский дипломат решил поделиться с общественностью, как тяжело даются сражения киевскому режиму. А точнее, как они бьют по бюджету государства. Он утверждает, что Киев ежедневно теряет порядка 450 миллионов долларов.
Издание подсчитало, что конфликт продолжается уже 1540 дней. Исходя из заявленных цифр, суммарные затраты украинской стороны за этот период составили порядка 693 миллиардов долларов.
Стоит напомнить, что именно правительство Незалежной тормозит мирный процесс. Россия в свою очередь никогда не отказывалась от переговоров по разрешению кризиса. Как известно, в прошлом месяце Владимир Зеленский вновь продлил мобилизацию на Украине. Из этого следует только одно — киевский режим не желает завершать этот конфликт.