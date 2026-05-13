Больше 11 часов висела угроза БПЛА над Кубанью 13 мая

Экстренные уведомления РСЧС держали в напряжении жителей и службы, работающие в зоне риска.
По данным ведомств, атаки дронов коснулись гражданских объектов. Так, в станице Тамань обломки украинского БПЛА упали на несколько частных домов — в одном случае выбиты стекла, в другом повреждена летняя кухня, остекление и двери, указывает сводка оперштаба. Один человек получил травмы, ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В посёлке Волна Темрюкского района обломки упали на территорию предприятия. Фрагменты вызвали возгорание. По предварительным данным, ещё один человек пострадал и находится под присмотром медиков. К тушению пожара были привлечены 96 человек и 29 единиц спецтехники, отмечают в оперштабе. По мере поступления сведений оперативные группы продолжают осмотр мест падения обломков и ликвидацию возможных очагов возгорания.