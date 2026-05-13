СК РФ будет расследовать атаку БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края

Следственный комитет РФ будет расследовать атаки БПЛА на регионы России, в том числе Краснодарский край. Напомним, удару БПЛА ночью 13 мая подвергся Темрюкский район.
На одном из предприятий в поселке Волна произошел пожар. В станице Тамань обломки БПЛА упали по нескольким адресам — рядом с жилыми домами. Во время атаки пострадали два человека.
В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре мирных жителя. В Брянской области ранены пять человек. В селе Ржава Глушковского района Курской области при атаке БПЛА пострадал мужчина.
«Следователи СК России дадут уголовно-правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.