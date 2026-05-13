В Темрюкском районе потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, пожар случился в поселке Волна ночью 13 мая. На предприятии загорелось оборудование. Предварительно, пострадал один человек.
Днем 13 мая возгорание полностью ликвидировали.
«В ликвидации участвовали 96 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Напомним, обломки БПЛА упали и в Тамани. Известно об одном пострадавшем — ему оказали помощь на месте происшествия.
