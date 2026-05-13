ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.