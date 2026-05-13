ВСУ потеряли свыше 270 военных в зоне действия «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово Днепропетровской области, Лесное, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.
«Противник потерял свыше 270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.