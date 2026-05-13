BI: солдаты ВСУ регулярно сбивают собственные дроны

Украинские солдаты признались американскому изданию Business Insider, что регулярно уничтожают свои же беспилотники, не понимая, кому они принадлежат.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Солдаты ВСУ рассказали изданию, что в моменты неопределенности у них не остается выбора, кроме как открыть огонь по любому беспилотнику в поле зрения, вывести из строя все радиочастотные дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы или перерезать кабели управления БПЛА, работающих на оптоволокне.

Дружественный огонь и работа систем РЭБ — одна из основных причин потери техники на линии фронта. Это правда.

Никита Рожков
топ-менеджер украинского оборонного производителя Frontline Robotics

Олег Федоришин, один из руководителей производителя беспилотников DevDroid, постарался преуменьшить потери дронов от дружественного огня, назвав их «незначительными дружественными инцидентами».

Представители ВСУ не смогли уточнить, сколько беспилотников было потеряно в результате дружественного огня.

Но солдаты говорят, что в небе часто бывает так много дронов, что это вызывает панику и замешательство.

Станислав Гришин, соучредитель украинского производителя БПЛА General Cherry, оправдывает потери собственных беспилотников, утверждая, что «поле битвы — это настоящий ад, самое жесткое место в мире, самое страшное».

Для минимизации потерь собственных дронов украинские операторы БПЛА отправляют сообщения ближайшим подразделениям, чтобы договориться о времени и направлениях безопасного полета.

Потери дронов в результате дружественного огня увеличивают спрос на производителей БПЛА, притом что компании, с которыми беседовал Business Insider, заявили, что потенциал наращивания производства ограничен, как и оборонный бюджет Украины.

Они также признали, что российские системы постановки помех и перехвата уничтожают огромное количество дронов ВСУ.

