BI: солдаты ВСУ регулярно сбивают собственные дроны

Солдаты ВСУ рассказали изданию, что в моменты неопределенности у них не остается выбора, кроме как открыть огонь по любому беспилотнику в поле зрения, вывести из строя все радиочастотные дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы или перерезать кабели управления БПЛА, работающих на оптоволокне.
Дружественный огонь и работа систем РЭБ — одна из основных причин потери техники на линии фронта. Это правда.
Олег Федоришин, один из руководителей производителя беспилотников DevDroid, постарался преуменьшить потери дронов от дружественного огня, назвав их «незначительными дружественными инцидентами».
Но солдаты говорят, что в небе часто бывает так много дронов, что это вызывает панику и замешательство.
Станислав Гришин, соучредитель украинского производителя БПЛА General Cherry, оправдывает потери собственных беспилотников, утверждая, что «поле битвы — это настоящий ад, самое жесткое место в мире, самое страшное».
Для минимизации потерь собственных дронов украинские операторы БПЛА отправляют сообщения ближайшим подразделениям, чтобы договориться о времени и направлениях безопасного полета.
Они также признали, что российские системы постановки помех и перехвата уничтожают огромное количество дронов ВСУ.