Главное из брифинга Минобороны 13 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 13 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад и отряд националистического формирования «Кракен» в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Подлиман, Шийкова, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, а также Красный Лиман и Святогорск ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 150 боевиков, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 70 человек. Также противник лишился семи автомобилей и двух артиллерийских орудий.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 310 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово Днепропетровской области, Лесное, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.

Противник потерял свыше 270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Новоандреевка Запорожской области.

«Уничтожены более 50 военнослужащих, 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиационные бомбы;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 572 БПЛА самолетного типа.