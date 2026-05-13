Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад и отряд националистического формирования «Кракен» в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 210 военнослужащих и 16 автомобилей.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Подлиман, Шийкова, Дружелюбовка, Новый Мир Харьковской области, а также Красный Лиман и Святогорск ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 150 боевиков, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 70 человек. Также противник лишился семи автомобилей и двух артиллерийских орудий.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 310 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово Днепропетровской области, Лесное, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Воздвижевка Запорожской области.
Противник потерял свыше 270 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Новоандреевка Запорожской области.
«Уничтожены более 50 военнослужащих, 18 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиационные бомбы;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 572 БПЛА самолетного типа.