Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил отправку авиатехников ВСУ под Харьков

Командование вооруженных сил Украины вынуждено перебрасывать авиатехников на передовые штурмовые позиции под Харьковом. Причина — катастрофическая нехватка живой силы для укомплектования частей, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По его словам, потери украинской армии достигли критического уровня, и это далеко не первый случай, когда специалистов используют не по назначению, направляя на передовую.

«У ВСУ не хватает людей для комплектации подразделений, потери большие. Харьковское направление и сам административный центр области имеют огромное промышленное значение. Это второй по величине город на Украине. С точки зрения стратегического значения, это тоже важно. ВСУ боятся нашего прорыва дальше на Балаклею и Изюм», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Дандыкин подчеркнул, что Харьковское направление имеет для ВСУ критическое значение. Если российские войска продвинутся вперед, это кардинально изменит расстановку сил. По словам эксперта, ожесточенные бои здесь идут с самого начала конфликта, поэтому Киев стягивает в этот район все доступные резервы, включая авиационных техников, которых отправляют на штурмовые позиции.

Эксперт добавил, что украинское командование осознает важность этого участка и для России из-за близости к границе с Белгородской областью, которая регулярно обстреливается не только беспилотниками, но и артиллерией. «Чем дальше мы отбросим ВСУ, тем лучше для России», — резюмировал Дандыкин. Он также отметил, что украинские силы пытаются создать видимость контроля над ситуацией, чтобы обеспечить себе зону безопасности. При этом их положение на Сумском направлении остается тяжелым — туда также требуется перебрасывать ресурсы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что персонал 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины, в том числе техников, перевели в действующие боевые подразделения на Харьковском направлении. После того как переброска завершилась, военнослужащих распределили по разным расчетам. Одни попали в штурмовые группы, другие — в подразделения, работающие с беспилотными летательными аппаратами.