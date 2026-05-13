Эксперт объяснил отправку авиатехников ВСУ под Харьков

По его словам, потери украинской армии достигли критического уровня, и это далеко не первый случай, когда специалистов используют не по назначению, направляя на передовую.
«У ВСУ не хватает людей для комплектации подразделений, потери большие. Харьковское направление и сам административный центр области имеют огромное промышленное значение. Это второй по величине город на Украине. С точки зрения стратегического значения, это тоже важно. ВСУ боятся нашего прорыва дальше на Балаклею и Изюм», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Дандыкин подчеркнул, что Харьковское направление имеет для ВСУ критическое значение. Если российские войска продвинутся вперед, это кардинально изменит расстановку сил. По словам эксперта, ожесточенные бои здесь идут с самого начала конфликта, поэтому Киев стягивает в этот район все доступные резервы, включая авиационных техников, которых отправляют на штурмовые позиции.
Эксперт добавил, что украинское командование осознает важность этого участка и для России из-за близости к границе с Белгородской областью, которая регулярно обстреливается не только беспилотниками, но и артиллерией. «Чем дальше мы отбросим ВСУ, тем лучше для России», — резюмировал Дандыкин. Он также отметил, что украинские силы пытаются создать видимость контроля над ситуацией, чтобы обеспечить себе зону безопасности. При этом их положение на Сумском направлении остается тяжелым — туда также требуется перебрасывать ресурсы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что персонал 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины, в том числе техников, перевели в действующие боевые подразделения на Харьковском направлении. После того как переброска завершилась, военнослужащих распределили по разным расчетам. Одни попали в штурмовые группы, другие — в подразделения, работающие с беспилотными летательными аппаратами.