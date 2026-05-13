Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Видео

В Запорожской области расчет БПЛА во время воздушной разведки наткнулся на оборудованные в лесополосах замаскированные пункты управления дронами ВСУ. Видео совместной боевой работы операторов дронов и танкистов группировки «Восток», публикует Минобороны.
Получившие координаты целей экипажи боевых машин незаметно выдвинулись на огневые рубежи и открыли огонь с закрытых позиций. Серией точных попаданий осколочно-фугасными снарядами они уничтожили пункты управления беспилотниками, антенные комплексы и оборудование противника. После потери своих объектов ВСУ потеряли возможность вести аэроразведку и корректировать огонь на этом участке линии боевого соприкосновения.