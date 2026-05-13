Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Литвы исключил пролет над страной БПЛА для ударов по соседям

Гитанас Науседа подчеркнул, что любые попытки незаконно использовать воздушное пространство республики станут грубым нарушением суверенитета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Литвы Гитанас Науседа исключил возможность использования воздушного пространства страны для пролета беспилотников с целью нанесения ударов по соседним государствам. Об этом сообщает BNS со ссылкой на комментарий, направленный пресс-службой главы государства.

По словам Науседы, литовская территория не была использована и не будет использоваться другими странами для проведения операций военного характера, направленных против соседних стран.

Литовский лидер подчеркнул, что любые попытки незаконно использовать воздушное пространство республики станут грубым нарушением суверенитета и норм международного права. По его словам, об этой позиции проинформированы руководители государств, находящихся в состоянии военных конфликтов, а также союзники по НАТО.

Ранее в Литве расследовали инцидент с падением беспилотника, который запустили с территории Украины. Как сообщила премьер-министр республики Инга Ругинене, дрон был украинским и связан с операцией против России. Ругинене назвала его «заблудившимся» — вероятно, он отклонился от курса.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше