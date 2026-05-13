Президент Литвы исключил пролет над страной БПЛА для ударов по соседям

Президент Литвы Гитанас Науседа исключил возможность использования воздушного пространства страны для пролета беспилотников с целью нанесения ударов по соседним государствам. Об этом сообщает BNS со ссылкой на комментарий, направленный пресс-службой главы государства.
По словам Науседы, литовская территория не была использована и не будет использоваться другими странами для проведения операций военного характера, направленных против соседних стран.
Литовский лидер подчеркнул, что любые попытки незаконно использовать воздушное пространство республики станут грубым нарушением суверенитета и норм международного права. По его словам, об этой позиции проинформированы руководители государств, находящихся в состоянии военных конфликтов, а также союзники по НАТО.
Ранее в Литве расследовали инцидент с падением беспилотника, который запустили с территории Украины. Как сообщила премьер-министр республики Инга Ругинене, дрон был украинским и связан с операцией против России. Ругинене назвала его «заблудившимся» — вероятно, он отклонился от курса.