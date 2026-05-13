Президент Литвы исключил пролет над страной БПЛА для ударов по соседям

Ранее в Литве расследовали инцидент с падением беспилотника, который запустили с территории Украины. Как сообщила премьер-министр республики Инга Ругинене, дрон был украинским и связан с операцией против России. Ругинене назвала его «заблудившимся» — вероятно, он отклонился от курса.