В Ужгороде повреждения получил объект критической инфраструктуры

В Ужгороде, на западе Украины, произошел взрыв, повредивший объект критической инфраструктуры. Об этом стало известно из сообщения украинского журналиста Виталия Глаголы в его телеграм-канале. На месте происшествия виден густой чёрный дым.
Никаких иных подробностей не приводится, по крайней мере касательно поврежденного объекта. Зато Глагола уточнил, что в промышленном районе Ужгорода были повреждены склады.
Журналист уточнил, что взрывы затронули промзону и связанные с ней объекты. Он разместил видеоматериалы, на которых виден поднимающийся над городом дым.
Традиционно украинские власти полностью игнорируют подобные случаи, отмалчиваясь, пока не сфабрикуют красивую картинку для западных инвесторов. Поэтому официальной информации по случившемуся пока нет.
Ранее KP.RU сообщил, что 13 мая в Киеве прогремела серия взрывов. Никаких деталей не приводилось.