Средства ПВО за семь часов уничтожили 66 украинских беспилотников

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 14:00 мск до 21:00 мск перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 13 мая сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 14:00 мск до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в канале ведомства в мессенджере «Макс».

Украинские дроны были перехвачены и ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей. Кроме того, попытки атак пресечены в Московском регионе и Республике Крым.

