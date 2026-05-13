Силы ПВО России уничтожили 66 украинских беспилотников над регионами

Сегодня, 13 мая, российским средствам ПВО вновь пришлось активно отражать атаки с украинской стороны. Так, в период 14.00 по московскому времени до 21.00 дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и сбиты 66 дронов ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Пост опубликован в канале ведомства в MAX.
В Минобороны также перечислили области, которые подверглись атакам.
«Перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона и Республики Крым», — следует из публикации.
