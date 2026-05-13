Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке испортить визит президента США Дональда Трампа в Китай. Как заявил бывший комик, российские Вооруженные силы в рамках этой идеи якобы нанесли удар беспилотниками по инфраструктуре Украины.
«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон», — считает Зеленский.
Напомним, что российская сторона неоднократно заявляла, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, зачастую ущерб гражданской инфраструктуре Украины является результатом применения киевским режимом систем противовоздушной обороны.