Под массированную атаку попали ж/д объекты на западе Украины

Под массированный удар попали железнодорожные мосты и энергообъекты в нескольких регионах Украины. Об этом сообщает «Укрзализниця».
«Украина под массированной атакой — Укрзализныця стала одной из основных целей. 23 удара пришлись именно на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины», — говорится в сообщении.
По информации «Укрзализници», под ударом оказались энергообъекты, мосты, депо в семи областях (Закарпатская, Львовская, Житомирская, Ровенская, Волынская, Харьковская, Днепропетровская). Также поврежден подвижной состав.
Мониторинговые центры компании ведут эвакуацию.
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил о смене тактики нанесения ударов российской армией с помощью беспилотников «Герань». По его словам, так перегружается ПВО Украины, что позволяет большему числу дронов ВС РФ прорываться на запад страны.