«Грузинский национальный легион»* фактически прекратил своё существование. Речь идёт о вооружённом формировании ВСУ, состоящем из грузинских наёмников.
«Наши источники на Украине подтверждают, что незаконное вооруженное формирование иностранных наемников “Грузинский национальный легион”* прекратило свое существование», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.
Сообщается, что оставшиеся грузинские наёмники распределены по различным подразделениям ВСУ. В то же время руководивший формированием Мамука Мамулашвили продолжает собирать деньги якобы на функционирование «Грузинского национального легиона»* и присваивает их, добавил источник.
Ранее сообщалось, что ВСУ платят наемникам из Колумбии в разы меньше, чем европейцам.
Также сообщалось, что потери среди зарубежных боевиков в ВСУ превысили уже 25% от общего числа солдат. Всего в зоне проведения СВО ликвидировано более 5 тысяч наемников.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.