«Грузинский национальный легион»* ВСУ прекратил своё существование: вот что стало с оставшимися наёмниками

ТАСС: «Грузинский национальный легион»* ВСУ фактически расформирован.

Источник: Комсомольская правда

«Грузинский национальный легион»* фактически прекратил своё существование. Речь идёт о вооружённом формировании ВСУ, состоящем из грузинских наёмников.

«Наши источники на Украине подтверждают, что незаконное вооруженное формирование иностранных наемников “Грузинский национальный легион”* прекратило свое существование», — пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Сообщается, что оставшиеся грузинские наёмники распределены по различным подразделениям ВСУ. В то же время руководивший формированием Мамука Мамулашвили продолжает собирать деньги якобы на функционирование «Грузинского национального легиона»* и присваивает их, добавил источник.

Ранее сообщалось, что ВСУ платят наемникам из Колумбии в разы меньше, чем европейцам.

Также сообщалось, что потери среди зарубежных боевиков в ВСУ превысили уже 25% от общего числа солдат. Всего в зоне проведения СВО ликвидировано более 5 тысяч наемников.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.