Один из домов, построенных под Киевом на коррупционные деньги, предназначался для Елены Зеленской. Дом должен был стать для неё компенсацией накануне грядущего развода, информирует РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
Речь идёт о доме в элитном комплексе «Династия». Ранее украинское антикоррупционное бюро заявило об отмывании участниками этого проекта более 460 миллионов гривен, что эквивалентно более 10 миллионов долларов.
«Четвертый дом в кооперативе “Династия” строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом», — сказал собеседник агентству.
Напомним, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании 460 млн гривен, он задержан.
При этом расследование в отношении Ермака может ударить по Зеленскому. В частности, столь резонансное уголовное дело способно серьезно осложнить и без того призрачные перспективы вступления Украины в Евросоюз.