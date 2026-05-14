В радах ВСУ участились случаи физической агрессии рядовых против офицеров. Предположительно, это вызвано систематическим неуважением со стороны офицерского состава к мобилизованным. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах РФ.
«Украинские военнослужащие все чаще в последнее время стали мстить не только мобилизовавшим их сотрудникам ТЦК, но и офицерам ВСУ. К сожалению, о некоторых случаях становится известно из новостей криминальных», — сказал собеседник агентства.
В доказательство собеседник агентства сослался на инцидент в Чугуеве. Тогда украинский боевик поджигал джипы офицеров своей части, позже его задержали. Одновременно с этим, сообщил источник, в киевском регионе СБУ раскрыла украинского бойца, работавшего на российские подразделения.
Ранее KP.RU писал, как офицеры 159-й бригады ВСУ дезертировали, бросив при этом личный состав под Волчанском.