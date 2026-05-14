В Кременчуге и Черкассах на Украине прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в нескольких населённых пунктах Украины в ночь на четверг 14 мая. Об этом информируют украинские СМИ.
Так, телеканал «Общественное» информирует о серии взрывов в Черкассах.
«В Черкассах прогремели взрывы», — сказано в публикации.
В то же время «5 канал» сообщил о взрывах в Кременчуге, это населённый пункт в Полтавской области.
В обоих регионах в это время звучал сигнал воздушной тревоги, об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса оповещений Министерства цифровой трансформации Украины.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
Также под массированный удар попали железнодорожные мосты и энергообъекты в нескольких регионах Украины.