В Кременчуге и Черкассах на Украине прогремели взрывы

Взрывы произошли в ряде населённых пунктов Украины на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Взрывы прозвучали в нескольких населённых пунктах Украины в ночь на четверг 14 мая. Об этом информируют украинские СМИ.

Так, телеканал «Общественное» информирует о серии взрывов в Черкассах.

«В Черкассах прогремели взрывы», — сказано в публикации.

В то же время «5 канал» сообщил о взрывах в Кременчуге, это населённый пункт в Полтавской области.

В обоих регионах в это время звучал сигнал воздушной тревоги, об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса оповещений Министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Также под массированный удар попали железнодорожные мосты и энергообъекты в нескольких регионах Украины.

