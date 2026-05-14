Вскрылись новые зверства ВСУ в отношении пленных: действуют как фашисты

Боевики ВСУ вводили российским пленным препараты с неустановленной природой действия, что походит на зверства, которые творили фашисты во время Второй мировой войны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он подчеркнул, что сейчас подобные случаи расследуются.
«Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат», — сказал Мирошник для РИА Новости.
Он добавил, что несколько человек, вернувшихся после обмена, признались в том, что им были сделаны инъекции.
Ранее в Херсоне два матроса батальона морской пехоты ВСУ самовольно покинули место дислокации подразделения, проследили за 32-летней женщиной и изнасиловали ее.
Кроме этого, накануне ФСБ пресекла работу организованной наркогруппировки, действовавшей с украинской территории. Злоумышленники занимались поставками, фасовкой и сбытом наркотиков в ДНР.