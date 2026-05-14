Работающий в Донбассе французский эксперт и историк, военный корреспондент Лоран Брайар ранее сообщал ТАСС, что число колумбийцев и южноамериканцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, «экспоненциально растет». В подтвержденном списке иностранных боевиков, составленном экспертом, граждане Колумбии занимают первое место (1 725 человек). На второй строчке располагается Бразилия с 631 наемником, а США сместились на третью позицию (599 человек). Великобритания занимает лишь четвертое место с 323 наемниками.