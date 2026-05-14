«Украинские волонтеры сообщают, что подразделения 21-й ОМБр доукомплектованы колумбийскими наемниками, которые были переброшены на позиции в район Большой Рыбицы без обеспечения», — сказал собеседник агентства.
Работающий в Донбассе французский эксперт и историк, военный корреспондент Лоран Брайар ранее сообщал ТАСС, что число колумбийцев и южноамериканцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, «экспоненциально растет». В подтвержденном списке иностранных боевиков, составленном экспертом, граждане Колумбии занимают первое место (1 725 человек). На второй строчке располагается Бразилия с 631 наемником, а США сместились на третью позицию (599 человек). Великобритания занимает лишь четвертое место с 323 наемниками.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как «пушечное мясо», их жизни никто из украинского командования не жалеет.