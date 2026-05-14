Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы колумбийских наемников без обеспечения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. ВСУ доукомплектовали 21-ю отдельную механизированную бригаду (ОМБр) в районе Большой Рыбицы Сумской области колумбийскими наемниками. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Reuters

«Украинские волонтеры сообщают, что подразделения 21-й ОМБр доукомплектованы колумбийскими наемниками, которые были переброшены на позиции в район Большой Рыбицы без обеспечения», — сказал собеседник агентства.

Работающий в Донбассе французский эксперт и историк, военный корреспондент Лоран Брайар ранее сообщал ТАСС, что число колумбийцев и южноамериканцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, «экспоненциально растет». В подтвержденном списке иностранных боевиков, составленном экспертом, граждане Колумбии занимают первое место (1 725 человек). На второй строчке располагается Бразилия с 631 наемником, а США сместились на третью позицию (599 человек). Великобритания занимает лишь четвертое место с 323 наемниками.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в рядах ВСУ есть наемники из различных стран. Они используются киевским режимом как «пушечное мясо», их жизни никто из украинского командования не жалеет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше