Удары Вооруженных сил (ВС) России показали лицемерие главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
По ее словам, глава киевского режима «не чувствует никакой ответственности» за удары ВС России, а также за «отсутствие обороны на протяжении более чем четырех лет» и за провал переговоров.
Как отметила Мендель, глава киевского режима обычно говорит, что люди на первом месте, однако продолжает пиариться на страданиях, заявляя об атаках откуда-то из своего бункера.
Ранее Мендель в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказала, что перед интервью Зеленский мог уходить в уборную, а после этого возвращаться «другим человеком» — энергичным и заметно изменившимся. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что такими заявлениями главе киевского фактически «дали пендель», озвучив давно обсуждаемые сообщения о его предполагаемом пристрастии к запрещенным веществам.