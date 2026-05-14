ВС России ударили по заводу под Киевом, где ремонтируют истребители F-16

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Удар нанесен по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором производится ремонт использующихся ВСУ американских истребителей F-16, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.