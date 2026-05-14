Шойгу: в ДНР под контролем ВСУ осталось немногим более 15%

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена, а под контролем Вооруженных сил Украины остается чуть более 15% земель Донецкой Народной Республики.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление было сделано на встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой остается немногим более 15% земель», — приводит заявил Сергей Шойгу.

Ранее, 10 марта, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что под контролем ВСУ находится 15−17% территории республики. Как сообщает Минобороны, освобождение ЛНР было завершено 1 апреля.

