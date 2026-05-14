Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Доброполье, Криворожье, Анновка, Торское, Василевка, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны.