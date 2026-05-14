Бойцы «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Пришиб, Красный Лиман, Татьяновка и Святогорск в Донецкой Народной Республике, Подлиман, Шийковка, Петровка и Дружелюбовка в Харьковской области.
«Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.