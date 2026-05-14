ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ОПК Украины

Министерство обороны РФ сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. В атаке применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Источник: AP 2024

Как отметили в ведомстве, удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России». В заявлении уточняется, что Вооруженные силы РФ задействовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Помимо предприятий ОПК и аэродромов, удары пришлись по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.