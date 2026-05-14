Главное из брифинга Минобороны 14 мая 2026 года: последние новости на сегодня

ВС России освободили город в ДНР
Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль город Николаевку в ДНР.
Армия России нанесла удар возмездия
За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады, штурмовой полк ВСУ и пограничный отряд в районе пяти населенных пунктов Сумской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 215 военнослужащих, 14 автомобилей и две станции РЭБ.
«Запад» перешел на новые позиции
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Пришиб, Красный Лиман, Татьяновка, Святогорск ДНР, Подлиман, Шийковка, Петровка и Дружелюбовка Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 150 боевиков, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 115 человек. Также противник лишился боевой бронированной машины, 12 автомобилей и пяти артиллерийских орудий.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 300 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Отришки, Александровка, Добропасово, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Лесное, Зарница, Воздвижевка, Чаривное и Верхняя Терса Запорожской области.
Противник потерял свыше 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены более 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам сборки, хранения, запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 390 БПЛА самолетного типа.