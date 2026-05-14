Главное из брифинга Минобороны 14 мая 2026 года: последние новости на сегодня

За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.