Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

️Фронтовая сводка на утро 14 мая 2026 года от WarGonzo

Ежедневная сводка от аналитического отдела проекта WarGonzo.

WarGonzo
Аналитический отдел проекта

Запорожский фронт

На Каменском направлении продолжаются бои в районе Степногорска и Приморского. (Рис. 1.1).

На Гуляйпольском направлении не стихают бои в районе Чаривного, Верхней Терсы и Воздвижевки. Продолжаются столкновения в районе Александрограда. (Рис. 2.2).

Донецкий фронт

На Красноармейском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля западнее Гришино. Идут бои в районе Родинского и западнее Дорожного. (Рис. 2.1).

На Константиновском направлении ВС РФ укрепляют позиции восточнее Ильиновки, оказывают давление на противника в центральной части самой Константиновки. На окраине Часов Яра продолжаются бои.

На Краснолиманском направлении идут бои в районе Святогорска и Красного Лимана. На Северском участке ВС РФ продвигаются в сторону Рай-Александровки. Есть успехи в районе Дибровы. Продолжаются бои за Кривую Луку. (Рис. 2.2).

Харьковский фронт

На Купянском направлении войска РФ расширяют зону контроля южнее и севернее Куриловки. В Купянске продолжаются бои. (Рис. 3.1).

На Волчанском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Вильчи. Идут бои в Волоховке, Чайковке, Охримовке. (Рис. 3.2).

Сумской фронт

Продолжаются боестолкновения в районе Мирополья и Запселья, а также в районе Кондратовки. (Рис. 4).

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше