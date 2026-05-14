️Фронтовая сводка на утро 14 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
На Каменском направлении продолжаются бои в районе Степногорска и Приморского. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении не стихают бои в районе Чаривного, Верхней Терсы и Воздвижевки. Продолжаются столкновения в районе Александрограда. (Рис. 2.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении ВС РФ увеличивают зону контроля западнее Гришино. Идут бои в районе Родинского и западнее Дорожного. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении ВС РФ укрепляют позиции восточнее Ильиновки, оказывают давление на противника в центральной части самой Константиновки. На окраине Часов Яра продолжаются бои.
На Краснолиманском направлении идут бои в районе Святогорска и Красного Лимана. На Северском участке ВС РФ продвигаются в сторону Рай-Александровки. Есть успехи в районе Дибровы. Продолжаются бои за Кривую Луку. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении войска РФ расширяют зону контроля южнее и севернее Куриловки. В Купянске продолжаются бои. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Вильчи. Идут бои в Волоховке, Чайковке, Охримовке. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
Продолжаются боестолкновения в районе Мирополья и Запселья, а также в районе Кондратовки. (Рис. 4).