Пушилин сообщил, что ВС РФ берут в огневой мешок Красный Лиман в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) берут в огневой мешок Красный Лиман. Об этом ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и в юго-восточной частях города — улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», — сказал Пушилин в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Ранее Пушилин рассказал о боевой ситуации в районе Славянска в ДНР. По его словам, основные боестолкновения разворачиваются на дальних подступах к городу Славянску.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава ДНР также сообщил, что бойцы ВС России продолжают улучшать тактическое положение на Славянском направлении, а также закрепляются в районе Новоалександровки.