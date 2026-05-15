"Абсолютно целенаправленный удар": дроны ВСУ заблокировали доступ скорой к пострадавшим сотрудникам ЗАЭС

Директор ЗАЭС Черничук: дроны ВСУ кружили над скорой, не давая помочь раненым.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны атаковали автомобиль сотрудников Запорожской атомной электростанции. Ряду из них после удара потребовалась помощь врачей. Беспилотники не менее 40 минут кружили над машиной скорой, не давая медикам проехать к пострадавшим. Так сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в диалоге с журналистами.

Он уведомил, что раненых сотрудников станции не удалось оперативно эвакуировать. Бригада врачей смогла оказать им помощь спустя около 40−50 минут из-за кружащих над машиной скорой БПЛА. Беспилотник ВСУ ранее преследовал автомобиль сотрудников ЗАЭС и нанес целенаправленный удар, уточнил директор станции.

«Как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось, наверное, психологическое все-таки воздействие дронов противника. Кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи, и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место», — сказал Юрий Черничук.

После атаки ВСУ один из сотрудников ЗАЭС находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший получил ранение ног.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше