ТАСС: более 2 тысяч дел возбуждено с начала СВО против военных Украины

В российских силовых структурах регулярно отмечают преступления со стороны представителей вооруженных формирований Украины. С начала проведения спецоперации в их отношении возбуждено уже свыше 2 тысяч уголовных дел. Такие данные привел руководитель Главного военного следственного управления СК Константин Корпусов в интервью ТАСС.