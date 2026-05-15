В российских силовых структурах регулярно отмечают преступления со стороны представителей вооруженных формирований Украины. С начала проведения спецоперации в их отношении возбуждено уже свыше 2 тысяч уголовных дел. Такие данные привел руководитель Главного военного следственного управления СК Константин Корпусов в интервью ТАСС.
Он подчеркнул, что подобными делами занимаются военные следователи. Они раскрывают преступления, совершенные военнослужащими.
«С начала проведения СВО военными следователями возбуждено более 2 тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины», — уведомил Константин Корпусов.
Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, боевики ВСУ вводили российским пленным препараты с неустановленной природой действия. Он сравнил такие действия со зверствами, которые творили фашисты во время Второй мировой войны.