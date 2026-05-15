ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и блиндажи ВСУ в Запорожской области

«Разведывательный расчет БПЛА группировки “Восток” обнаружил скрытые маршруты подвоза и перемещения живой силы противника. Работа операторов позволила точно вскрыть координаты замаскированных в густой лесополосе полевых складов с боекомплектом, а также укрепленных блиндажей ВСУ. Данные о целях передали расчетам “Гиацинта-С”. Артиллеристы оперативно навели орудия и нанесли серию точных ударов по выявленному квадрату. Средства объективного контроля зафиксировали мощную вторичную детонацию», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также рассказали, что в Запорожской области в ходе воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил скрытые в лесополосах позиции подразделений беспилотной авиации противника с антенными комплексами, наземными станциями управления и замаскированными гексакоптерами. Координаты выявленных объектов передали расчетам ударных беспилотников самолетного типа «Молния». Операторы подняли аппараты в воздух, вывели их на заданные цели и совершили точное пикирование на укрытия противника.
Отмечается, что в результате боевой работы расчетов пункты управления, антенные мачты и подготовленные к вылету тяжелые гексакоптеры были уничтожены. Ликвидация этих позиций лишила ВСУ возможности применять ударные дроны и вести аэроразведку на данном направлении.