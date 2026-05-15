Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и блиндажи ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили полевые склады боеприпасов и укрепленные блиндажи украинских формирований в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Разведывательный расчет БПЛА группировки “Восток” обнаружил скрытые маршруты подвоза и перемещения живой силы противника. Работа операторов позволила точно вскрыть координаты замаскированных в густой лесополосе полевых складов с боекомплектом, а также укрепленных блиндажей ВСУ. Данные о целях передали расчетам “Гиацинта-С”. Артиллеристы оперативно навели орудия и нанесли серию точных ударов по выявленному квадрату. Средства объективного контроля зафиксировали мощную вторичную детонацию», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также рассказали, что в Запорожской области в ходе воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил скрытые в лесополосах позиции подразделений беспилотной авиации противника с антенными комплексами, наземными станциями управления и замаскированными гексакоптерами. Координаты выявленных объектов передали расчетам ударных беспилотников самолетного типа «Молния». Операторы подняли аппараты в воздух, вывели их на заданные цели и совершили точное пикирование на укрытия противника.

Отмечается, что в результате боевой работы расчетов пункты управления, антенные мачты и подготовленные к вылету тяжелые гексакоптеры были уничтожены. Ликвидация этих позиций лишила ВСУ возможности применять ударные дроны и вести аэроразведку на данном направлении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше