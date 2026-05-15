Снайперы «Востока» сорвали ротацию и уничтожили гексакоптеры ВСУ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений украинской армии и ликвидировали ударные гексакоптеры ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки разведывательный расчет БПЛА обнаружил перемещение живой силы и боевой бронированной машины противника в лесополосе. Координаты целей были незамедлительно переданы снайперским парам, которые точным огнем уничтожили противника», — говорится в сообщении.

Оператор БПЛА с позывным Дельфин рассказал подробности выполнения боевой задачи. «Обнаружили троих военнослужащих противника, передали координаты снайперам, чтобы они отработали. Противник осуществлял подвоз БК (боекомплекта — прим. ТАСС), скорее всего, потому что ББМ подъезжала. Ротацию их мы чуть-чуть подкорежили. Противник пытается что-то предпринимать, могут флаг свой выставить где-нибудь рядом с территорией, хотя она уже наша, и, соответственно, пускать дезинформацию в сеть Интернет», — сказал военнослужащий.

Помимо поражения наземных целей, важной задачей снайперов является уничтожение вражеских разведывательных и ударных беспилотников, включая тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга». Заместитель командира взвода с позывным Гость пояснил, что приоритетными являются воздушные цели. «Задача была работать по “крыльям” (беспилотникам — прим. ТАСС), но противник заехал в ближайшую лесополку в нашей зоне ответственности, ну и отработали по ним. В приоритете у нас воздушные цели: БПЛА, “крылья”, “Баба-яга”, FPV тоже. Вычисляешь примерно, больше всего ловишь на том моменте, когда она зависает», — сказал военнослужащий.

В военном ведомстве добавили, что благодаря слаженному взаимодействию расчетов беспилотной авиации и снайперских подразделений обеспечивается круглосуточный контроль над линией боевого соприкосновения. Любые попытки противника стянуть резервы, провести ротацию или применить ударные дроны своевременно вскрываются и пресекаются.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше