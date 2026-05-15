Снайперы «Востока» сорвали ротацию и уничтожили гексакоптеры ВСУ

Помимо поражения наземных целей, важной задачей снайперов является уничтожение вражеских разведывательных и ударных беспилотников, включая тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга». Заместитель командира взвода с позывным Гость пояснил, что приоритетными являются воздушные цели. «Задача была работать по “крыльям” (беспилотникам — прим. ТАСС), но противник заехал в ближайшую лесополку в нашей зоне ответственности, ну и отработали по ним. В приоритете у нас воздушные цели: БПЛА, “крылья”, “Баба-яга”, FPV тоже. Вычисляешь примерно, больше всего ловишь на том моменте, когда она зависает», — сказал военнослужащий.