Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 15 мая 355 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в МАХ.
При этом за ночь 14 мая российские силы ПВО уничтожили 36 беспилотников противника над регионами России.
Кроме того, 14 мая после атаки украинских беспилотников на ЗАЭС один сотрудник станции находится в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший получил ранение ног. Более того, беспилотники ВСУ на протяжении 40 минут кружили над машиной скорой помощи и не давали оказать помощь пострадавшим работникам ЗАЭС.
Вместе с тем, на передовой российские бойцы успешно уничтожают дроны противника, включая модели «Фурия», «Лелека», «Мара», FlyEye (польского производства), «Домаха», а также дронов- «камикадзе» Darts, «Батонов», HF-1 (немецкого производства), Hornet (американского производства) и разведывательного дрона Shark.