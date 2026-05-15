Над регионами России сбили 355 украинских БПЛА

За прошедшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Как сообщили в Минобороны РФ, перехват и ликвидация целей осуществлялись дежурными расчетами ПВО в период с 23:00 мск до 07:00 мск.
«В течение прошедшей ночи (с 23:00 мск до 07:00 мск) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей», — заявили в ведомстве.