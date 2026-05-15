Артиллеристы группировок войск «Запад» и «Восток» нанесли серию точных ударов по объектам логистики и командным пунктам ВСУ на Краснолиманском и Запорожском направлениях. Уничтожены полевые арсеналы, топливные базы и центры управления беспилотниками противника, сообщает Министерство обороны.
На Краснолиманском участке фронта отличились расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б». Воздушная разведка вскрыла замаскированные позиции ВСУ, после чего артиллеристы беглым огнем поразили цели на дистанции свыше 20 километров.
В результате удара были уничтожены пункты управления дронами, наблюдательные посты и склады горюче-смазочных материалов. Возникший после попаданий сильный пожар полностью уничтожил заправочную технику и личный состав на позициях.
В Запорожской области операторы разведывательных дронов выследили скрытые маршруты снабжения ВСУ и обнаружили спрятанные в густой лесополосе полевые склады с боекомплектом. Экипажи самоходных орудий «Гиацинт-С» нанесли удар по переданным координатам. Кадры объективного контроля зафиксировали мощную вторичную детонацию — точный огневой налет полностью разрушил укреплённые блиндажи и арсенал украинских войск.