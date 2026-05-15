Эксперт объяснил, почему танки на СВО остаются незаменимой силой

«Танк как был, так и остается главной ударной силой сухопутных войск. Причем это наследие еще Советского Союза, и, естественно, Украина сейчас использует данную бронетехнику в качестве кулака для прорыва линии обороны или занятия некоторых рубежей и позиций», — отметил собеседник NEWS.ru.
По словам эксперта, современные реалии с активным применением дронов внесли коррективы в стратегию обеих сторон на линии боевого соприкосновения. При этом Марочко обращает внимание, что списывать бронетехнику со счетов пока рано.
Он пояснил, что сегодня существует множество способов борьбы с беспилотниками. В качестве примеров эксперт привел средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «Мангалы» — конструкции, активно используемые в зоне спецоперации. Специалист отметил, что сейчас танки чаще применяют в роли артиллерийских установок, хотя встречаются и случаи их использования для контратак.
Ранее генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что современные российские танки Т-72, Т-80 и Т-90, как и легендарный Т-34 более 80 лет назад, отвечают текущим вызовам и быстро модернизируются под меняющуюся обстановку.