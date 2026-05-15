Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему танки на СВО остаются незаменимой силой

Танки не утратили статус ведущей ударной силы сухопутных войск, несмотря на то, что с появлением беспилотников тактика ведения боев существенно трансформировалась. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал военный эксперт Андрей Марочко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Река/ТАСС

«Танк как был, так и остается главной ударной силой сухопутных войск. Причем это наследие еще Советского Союза, и, естественно, Украина сейчас использует данную бронетехнику в качестве кулака для прорыва линии обороны или занятия некоторых рубежей и позиций», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам эксперта, современные реалии с активным применением дронов внесли коррективы в стратегию обеих сторон на линии боевого соприкосновения. При этом Марочко обращает внимание, что списывать бронетехнику со счетов пока рано.

Он пояснил, что сегодня существует множество способов борьбы с беспилотниками. В качестве примеров эксперт привел средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «Мангалы» — конструкции, активно используемые в зоне спецоперации. Специалист отметил, что сейчас танки чаще применяют в роли артиллерийских установок, хотя встречаются и случаи их использования для контратак.

Ранее генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что современные российские танки Т-72, Т-80 и Т-90, как и легендарный Т-34 более 80 лет назад, отвечают текущим вызовам и быстро модернизируются под меняющуюся обстановку.