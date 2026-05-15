ВСУ за неделю потеряли более 700 боевиков в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 700 военных, 16 боевых бронированных машин за неделю в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — говорится в сводке.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что подразделения «Южной» освободили населенный пункт Николаевка в ДНР в течение недели.