Главное из брифинга Минобороны 9 — 15 мая 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 12 по 15 мая ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по объектам на Украине.
Среди пораженных целей:
- предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
- военные аэродромы;
- места сборки, хранения и запуска дронов;
- склады боеприпасов, горючего;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Чаривное в Запорожской области;
- Чайковка в Харьковской области;
- Николаевка в ДНР.
«Север» наступает в Харьковской области
«Северная» группировка за неделю атаковала девять бригад, штурмовой полк и отряд нацформирования «Кракен».
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 990 боевиков. Также ВСУ лишились 79 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии и 10 станций РЭБ.
Подразделения «Запада» перешли на выгодные рубежи
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали шесть бригад ВСУ.
Потери украинской стороны составили: свыше 770 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 700 бойцов, 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2085 боевиков
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 11 бригадам и штурмовому полку ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2085 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 1940 человек. Также украинская сторона лишилась 21 боевой бронированной машины, 60 автомобилей и шести артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.
ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Итоги работы сил ПВО, ВМФ
.В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 18 управляемых авибомб;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- три управляемых ракеты большой дальности «Нептун»;
- 2 241 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.