Главное из брифинга Минобороны 9 — 15 мая 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 9 по 15 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 12 по 15 мая ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными БПЛА по объектам на Украине.

Среди пораженных целей:

  • предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • места сборки, хранения и запуска дронов;
  • склады боеприпасов, горючего;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили три населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Чаривное в Запорожской области;
  • Чайковка в Харьковской области;
  • Николаевка в ДНР.

«Север» наступает в Харьковской области

«Северная» группировка за неделю атаковала девять бригад, штурмовой полк и отряд нацформирования «Кракен».

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 990 боевиков. Также ВСУ лишились 79 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии и 10 станций РЭБ.

Подразделения «Запада» перешли на выгодные рубежи

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали шесть бригад ВСУ.

Потери украинской стороны составили: свыше 770 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 700 бойцов, 16 боевых бронированных машин, 84 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2085 боевиков

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 11 бригадам и штурмовому полку ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2085 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 1940 человек. Также украинская сторона лишилась 21 боевой бронированной машины, 60 автомобилей и шести артиллерийских орудий.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.

ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 95 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Итоги работы сил ПВО, ВМФ

.В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 18 управляемых авибомб;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • три управляемых ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 2 241 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сообщает Минобороны РФ.